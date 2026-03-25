Borussia Dortmund nærmer seg en kontraktsforlengelse for Nico Schlotterbeck, som Madrid og Barcelona er ute etter

HQ

Nico Schlotterbeck, den 26 år gamle midtstopperen fra Borussia Dortmund, er nær ved å signere en ny avtale med Bundesliga-laget som vil forlenge kontrakten hans, som går ut i 2027, til 2031. BvB ønsker å sikre at de beholder et av sine mest ettertraktede talenter, som de siste månedene har blitt koblet til Real Madrid og FC Barcelona.

Begge de spanske klubbene fulgte forsvarsspilleren tett, i håp om å signere ham i hans siste kontraktsår med Borussia. Men ifølge BILD er han nær ved å forlenge, med en betydelig lønnsøkning, opp til 14 millioner euro per sesong, inkludert bonuser, noe som gjør ham til en av de best betalte spillerne i troppen. Dortmunds sportsdirektør, Nils-Ole Book, tar sikte på å kunngjøre kontraktsfornyelsen i april, så snart spilleren er enig i betingelsene.

Den nye kontrakten vil også inkludere en frikjøpsklausul verdt 60 millioner euro, som vil være aktiv fra sommeren 2027. Det betyr at Real Madrid og Barcelona fortsatt kan signere ham neste sommer, men til en pris som sjelden betales for en forsvarsspiller.