Borussia Dortmund sparker manager Nuri Sahin etter skuffende 1-2-tap mot Bologna

Borussia Dortmund, en av de mest meritterte tyske klubbene, kun slått av Bayern, har hatt en tøff start på sesongen. Gårsdagens nederlag mot Bologna, der de slapp inn to mål på to minutter mot et av de dårligste lagene i Champions League (som allerede er matematisk diskvalifisert), har tatt rollen til trener Nuri Sahin.

Lars Ricken, Borussia Dortmunds sportsdirektør, sa at de "verdsetter Nuri Sahin og hans arbeid veldig høyt og håpet på et langsiktig samarbeid" og at "denne avgjørelsen gjør meg personlig vondt, men det var uunngåelig etter kampen i Bologna."

"Inntil det siste hadde vi håpet at vi kunne få til en sportslig snuoperasjon sammen. Etter fire tap på rad, kun én seier på de siste ni kampene og en tiendeplass på tabellen i Bundesliga, har vi dessverre mistet troen på at vi kan nå våre sportslige mål".

"Dessverre har vi ikke klart å leve opp til Borussia Dortmunds sportslige ambisjoner denne sesongen. Jeg ønsker denne spesielle klubben alt godt,", sier Nuri Sahin. Den tyrkiske manageren, som spilte mesteparten av sin fotballkarriere mellom 2005 og 2018 i BVB (med noen avstikkere til Real Madrid og Liverpool), har ikke fått det til å fungere. Han ble utnevnt til hovedtrener sommeren 2024. Før det var han assistenttrener for Edin Terzić, som ledet Borussia Dortmund til sin tredje Champions League-finale.

Tidligere Manchester United-manager Erik ten Hag høres ut som en mulig erstatter på Borussia Dortmunds benk. Det vil bli annonsert før neste lørdags Bundesliga-kamp mot SV Werder Bremen.