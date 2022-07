Bowser får heftig LEGO-sett

HQ

Nintendo har i løpet av de siste årene inngått samarbeid med LEGO for å skape kule sett basert på det japanske selskapets elskede figurer og verdener. For eksempel har vi fått en LEGO Nintendo Entertainment System, en kul modell av en spørsmålstegnblokk basert på Super Mario 64 med verdener fra spillet skjult på innsiden, samt det mer interaktive LEGO Super Mario, som dog nok er mer egnet for barn.

Tidligere i år gikk det rykter om at det skulle komme et sett for voksne basert på Bowser fra Super Mario-universet, og nå bekrefter det danske selskapet disse ryktene. "Mektige Bowser", som det heter, lanseres 1. oktober i år til en veiledende pris på 2899 kroner. Settet består av 2807 deler, som er litt mer enn Nintendoen, som består av 2646 deler. Det gjør dette til det største Mario-baserte LEGO-settet hittil.

Og som alle andre Nintendo-baserte sett kommer også dette med en rekke funksjoner. Blant annet kan du styre Bowsers hode- og halsbevegelser med en knapp under skallet hans, åpne og lukke munnen hans, bevege armene, hendene, bena og halen og aktivere ildkulekasteren. Det er også en såkalt stridsplattform med en skjult POW-blokk og to tårn som er designet for å bli veltet av Bowser, ifølge den offisielle beskrivelsen. Settet kan også kombineres med startbanene fra LEGO Super Mario for mer moro.

Modellen er 32 cm høy, 41 cm bred og 28 cm dyp. Du kan lese mer her, og se en introduksjonsvideo under.