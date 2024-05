Box Office: Furiosa tjente mer enn 25 millioner dollar i sin første helg

HQ

I dag feirer USA Memorial Day, dagen til minne om sine landsmenn og -kvinner som har falt i kamp. En dag som amerikanerne tar svært alvorlig, men som de også benytter til å tilbringe tid sammen med familien, og som selskaper av alle slag også bruker som et springbrett for sin virksomhet. Kinoer, for eksempel, pleier å spare noen av sine sommerpremierer til disse dagene, og de får som regel en god start på kinobesøket. Helgens kinoresultater er klare, og vi ser at to ganske forskjellige filmer har hatt suksessr: Furiosa: A Mad Max Saga, og Garfield: The Movie.

Begge filmene hadde en spektakulær helg, og spilte inn over 25 millioner dollar hver. Når billettkontoret stenger i dag (en helligdag der), forventes det dessuten at begge har passert 31 millioner dollar totalt.

Dette er "anstendige" tall i dagens kinoklima, men hvis de bekreftes i morgen, ser vi også på den verste Memorial Day-helgen på mer enn tre tiår, ifølge Variety. De legger også til at billettsalget er ned 22% fra i fjor, og hele 41% sammenlignet med samme periode i 2019 før pandemien. Kinoene lider, men la oss håpe at sommerutgivelser som Despicable Me 4, Inside Out 2 og Deadpool & Wolverine kan snu situasjonen.