BP legger sin oljevirksomhet i Nordsjøen ut for salg

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Etter 60 år med drift og boring i Nordsjøen har det britiske multinasjonale oljegiganten BP kunngjort planer om å selge sin virksomhet i Nordsjøen.

Som bekreftet av BBC News vil denne beslutningen berøre BPs fem produksjonssentre i regionen, hvorav to ligger i den sentrale delen av Nordsjøen og tre vest for Shetland, og rundt 1 100 ansatte forventes å bli berørt.

I en kommentar til beslutningen forklarte BPs konsernsjef Meg O'Neill at selskapets virksomhet i Nordsjøen ville være «bedre posisjonert som en del av et annet selskap». Hun la imidlertid også til følgende.

«Storbritannia har vært vårt hjem i mer enn 100 år og vil fortsette å spille en viktig rolle i vår fremtid. Vi er stolte av arbeidsplassene vi skaper, bidraget vi gir til den britiske økonomien og arbeidet vi gjør for å sikre energiforsyningen hver dag».

Det foreligger foreløpig ingen informasjon om hvilke selskaper som er aktuelle for å overta BPs virksomhet i Nordsjøen.