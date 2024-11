Brabus' inntog i bobilverdenen er innbegrepet av overdådighet

HQ

Bobiler er så å si det neste skrittet videre fra campingvogner, ettersom disse enorme kjøretøyene i praksis er fullverdige lastebiler som kan gjøre alt en campingvogn kan gjøre, men bedre og med mer komfort. Vi har sett noen vanvittige bobiler tidligere, men den første satsingen på bobiler fra superbil- og superbåtprodusenten Brabus er kanskje en av de mest overdådige av dem alle.

Den er kjent som Brabus Big Boy 1200, og den byr på alt du kan ønske deg av en bobil og mer til. Den er 12 meter lang, har to uttrekkbare skyveuttrekk på hver side, et soverom med dobbeltseng, skrivebord og en 43-tommers 4K-TV, en salong med en ekstra TV og en integrert PS5-konsoll som gir tilgang til internett via Starlink, to skinnsofaer, et fullt fungerende kjøkken og et bad med regnskogdusj, toalett og vask.

Alt dette drives av en megastor 12,8-liters V6-motor som yter 530 hk og kan få Big Boy 1200 opp i en toppfart på 56 mph. Den eksakte prisen på Big Boy 1200 er ennå ikke bekreftet, men hvis du noen gang har ønsket å leve livet på veien eller dra på alle roadtrips, finnes det ikke mange bedre måter å gjøre det på enn dette kjøretøyet.

Brabus

