Brad Pitt og David Ayer slår seg sammen igjen for Heart of the Beast

Sist gang de to herrene jobbet sammen var i Fury, som i år er elleve år gammel, men nå er det altså på tide at Brad Pitt og David Ayer slår seg sammen igjen med den kommende Heart of the Beast. Fury ble en kjempesuksess der både Pitt og Ayer ble hyllet for sin innsats, så det blir selvsagt spennende å se om magien kan gjenskapes her. Denne gangen er det Cameron Alexander som står for manuset, og Brad Pitt vil også fungere som produsent. Vi vet ikke så mye om Heart of the Beast ennå, men vi vet at den kommer til å handle om en gammel krigsveteran som styrter et fly med sin pensjonerte kamphund i den svært tøffe villmarken i Alaska. Det blir etter alt å dømme en tøff kamp for overlevelse, både for hund og menneske. Vi vet selvfølgelig ikke når Heart of the Beast får premiere, men det blir sannsynligvis tidligst en gang neste år.

