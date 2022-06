Brad Pitt sier at karrieren hans nærmer seg slutten

HQ

Man kan lett hevde at Brad Pitt fortsatt er en av Hollywoods største skuespillere, og har vært det i flere tiår. Men alle gode ting tar etter hvert slutt, og det ser ut til at Pitt ser seg selv trekke seg fra bransjen om ikke altfor lenge.

I et intervju med GQ forteller han at han har begynt å tenke på å gi seg:

"I consider myself on my last leg. This last semester or trimester. What is this section gonna be? And how do I wanna design that?"

Pitt har bare de siste årene medvirket i store science fiction-dramaer som Ad Astra, og Quentin Tarantinos Once upon a Time in Hollywood. Hvilken av hans filmer er din favoritt?