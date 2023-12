Brad Pitt skulle egentlig spille Cable i Deadpool 2

Et av de største øyeblikkene i Deadpool 2 var da Ryan Reynolds' vittige superhelt skapte og deretter satte i gang sin eliteenhet X-Force. Vi vet alle hvordan det endte, men det var også en morsom scene som ga oss en av filmbransjens mest uventede cameoer. Brad Pitt som den usynlige Vanisher.

Men den cameoen ble det nesten aldri noe av, for Comicbook.com har nå rapportert at Pitt opprinnelig var forventet å spille Cable i filmen, men at rollen i stedet gikk til Josh Brolin.

Dette ble bekreftet av Deadpool-skaperen Rob Liefeld, som uttalte: "Jeg vet med 100 % sikkerhet at det var sant. De hadde forhåndsvisninger, og David Leitch hadde et veldig spesielt forhold til stuntarbeidet med [Pitt]. Det folk ikke vet, er at det var veldig tidlig. Så da de skjønte at de ikke ville gå i den retningen gikk de i flere andre retninger."

Tror du at dette til syvende og sist var den riktige rollebesetningen, eller skulle du gjerne ha sett Pitt i rollen som Cable?