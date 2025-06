Brad Pitt vil jobbe med Tom Cruise igjen hvis han slipper å "henge ræva mi av fly"

HQ

Denne sommeren har mange store blockbustere gjort sin ankomst, men to av de største er uten tvil den Tom Cruise-ledede Mission: Impossible - The Final Reckoning og Brad Pitts F1. De to skuespillerne er ikke fremmede for hverandre, ettersom de tidligere har jobbet sammen i filmer som Interview with the Vampire, men til tross for at de har overvunnet tidens tann, ser vi ikke de to kollidere så ofte. Men vil det endre seg i fremtiden?

I en samtale med E! News under et premierearrangement for F1 ble Pitt spurt om han kunne tenke seg å jobbe med Cruise igjen i fremtiden, og han ga et svar som mange av oss kan kjenne oss igjen i.

"Vel, jeg kommer ikke til å henge ræva av fly og sånt. Så når han gjør noe igjen som er på bakken."

Pitt bemerket også at han og Cruise ofte kjørte gokart sammen på 90-tallet, og gikk så langt som å si at Cruise var den raskeste sjåføren av de to store stjernene.

Kunne du tenke deg å se Pitt og Cruise sammen igjen?