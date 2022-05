Brad Pitts Bullet Train utsatt til august

HQ

Kort tid etter at vi fikk den kule traileren for Brad Pitt og David Leitchs Bullet Train ble filmen dessverre utsatt fra den 15. til 29. juli, og det viser seg at ventetiden blir bittelitt lengre enn det også.

Sony forteller at de har bestemt seg for å utsette Bullet Train en uke til slik at premieren nå blir den 5. august om alt går som planlagt. Grunnen sier de ikke noe om, men det er nok ikke noe urovekkende når det bare er snakk om sju dager.