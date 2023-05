Brad Pitts F1-film starter innspillingen under årets British Grand Prix.

HQ

Vi visste allerede at en Hollywood Formula 1-film er på vvei og at denne filmen vil ha Brad Pitt i hovedrollen mens syv ganger F1-verdensmester Lewis Hamilton er tilknyttet som rådgiver. Men bortsett fra det har filmen blitt holdt under radaren. Inntil nå.

For på F1 Accelerate Summit i går kveld fikk vi vite mer om filmen da F1-journalisten Will Buxton rapporterte om saken.

Buxton avslører at filmen vil se opprettelsen av et 11. F1-team, og vil begynne å filme om et par måneder under British Grand Prix som holdes på Silverstone. Når det gjelder hvorfor dette blir brukt som produksjonssted nevnes det at Pitt vil være til stede og kjøre en F1-bil som er designet og bygget av Mercedes-AMG Petronas-teamet, noe de vil filme ved å bruke det som har blitt beskrevet som "det minste bevegelige 6K-kameraet noensinne".

Buxton legger til at målet er å lage en realistisk F1-film, og det er derfor de lener seg på Hamilton og andre F1-individer for å gi råd om manus og historie. Det ble også nevnt at Tom Cruise, som ikke har blitt castet i filmen foreløpig, tilbyr sine tjenester for å kjøre bilen som er bygget for filmen.