Brad Pitts Formel 1-film skal etter sigende hete Apex

Det har lenge vært kjent at helgens britiske Grand Prix ikke bare skal være vertsarena for et løp, men også åsted og kulisse for en kommende film basert på Formel 1-verdenen.

I filmen skal Brad Pitt spille hovedrollen, og Pitt skal kjøre for et fiktivt 11. lag, som kjører en falsk bil som er laget av Mercedes-AMG F1-teamet, og handlingen og fortellingen i filmen skal styres av Lewis Hamilton. I tillegg til all denne informasjonen ser det ut til at ESPN F1 har lekket en del annen informasjon om filmen i en tweet som nå er slettet.

Som Collider har oppdaget, sies det at filmen skal hete Apex, og at Pitt skal spille en rollefigur ved navn Sonny Hayes, en pensjonert fører som kommer tilbake for å hjelpe en yngre fører med å vinne mesterskapet.

I tillegg har F1s Twitter-kanal nå lagt ut et bilde av det som ser ut til å være bilen som Mercedes-AMG har designet, og som går under navnet APXGP. Du kan se et bilde av bilen nedenfor.

Det finnes ingen ytterligere detaljer, men med filminnspillingen på Silverstone i Storbritannia foran fansen i løpet av de neste dagene, kan du forvente å høre og se mer om filmen i løpet av helgen.