Braid forbedres og fornyes på PC og konsollene i 2021

Jonathan Blow sitt Braid blir av mange betraktet som indiespillenes store vendepunkt. Med en nydelig stil, skikkelig god hjernetrim og en tankevekkende historie satte spillet en ny standard for slike små prosjekter for tolv år siden. Både Blow og resten av gjengen i Thekla er uansett perfeksjonister, så de ønsker ikke at spillet skal bli glemt. Løsningen? Pusse opp spillet til dagens PCer og konsoller.

Braid, Anniversary Edition er ikke bare en utgave hvor det bare slenges på PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X og Nintendo Switch. Når denne nye utgaven vil slippes neste år har spillet fått bedre animasjoner, nymalte omgivelser og figurer, nyinnspilte lyder og musikk, bakgrunnskommentarer fra utviklerne og generelle forbedringer og endringer av ting i spillet slik at det passer i dagens spillindustri. Det skal også bli mulig å veksle mellom gammelt og nytt for å virkelig merke forskjellen, men traileren under får det til å virke som om forbedringene vil være ganske åpenbare.