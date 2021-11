Bramble: The Mountain King viser hvor nifse norske eventyr er

HQ

De siste årene har særlig våre naboer i øst vært glade i å lage spill som tar mye inspirasjon fra nordisk natur og kultur. Særlig Little Nightmares og Unravel er meget gode eksempler på dette, så det skal bli gøy å se om enda et sniker seg inn i kvalitetsrekken.

Etter å ha gitt oss den veldig mørke og blodige annonseringstraileren øverst i sommer har Bramble: The Mountain King fått en mer gameplayfokusert trailer som viser noen av de ulike tingene vi skal få gjøre, se og oppleve når spillet slippes en gang neste år. Her er det helt klart ikke vanskelig å se store likheter til for eksempel Little Nightmares på grunn av gnomer med hatter, bjørnefeller og flykting fra store skumle skapninger. Tøff konkurranse, men vi får håpe at kvaliteten i alle fall er i nærheten av Tarsier sin meget gode mareritt-serie.