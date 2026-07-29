Brandon Sanderson har fullført det første utkastet til filmen « Mistborn

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Brandon Sanderson er verdens største levende fantasyforfatter. Hans omfattende forfatterskap har solgt i millioner av eksemplarer over hele verden, og hans sammenhengende univers (Cosmere) har skapt et fellesskap av ekte kjennere av hans verk, som beundrer måten han fletter sammen og knytter historier, epoker og karakterer i hele universet sitt.

Sanderson er selvfølgelig svært opptatt av hvordan hans immaterielle rettigheter håndteres, og for en tid siden ble det bekreftet at forfatteren hadde inngått en avtale med Apple TV om å tilpasse bøkene hans for skjermen, men kun hvis han selv var involvert i prosessen. I dag ser vi hvordan dette samarbeidet utvikler seg.

Sanderson har lagt ut et bilde på sosiale medier der han kunngjør at det første utkastet til filmen « Mistborn er ferdig. Og selv om det fortsatt er behov for revisjoner og rettelser, er dette et viktig skritt mot at produksjonsteamet kan begynne å besette rollene og starte innspillingen. Sanderson nevner også at han er i ferd med å fullføre manuset i tide til 20-årsjubileet for utgivelsen av den første boken i serien, *The Final Empire*.

Hvis du ikke er kjent med « Mistborn, vil Apple TV-filmen dekke den første av seriens tre første bøker (det finnes en trilogi kalt «First Age», etterfulgt av en annen, allerede utgitt, tetralogi kalt «Second Age»), der vi ser en verden hvor de gode tapte den endelige kampen, og skurken har hersket i et årtusen. Men en gruppe outsidere og skurker, blant annet den unge Vin og revolusjonæren Kelsier, skal gi Det siste imperiet det endelige slaget.

Gleder du deg til å se filmatiseringen av Brandon Sandersons « Mistborn? Hvilken annen bok eller serie av forfatteren ønsker du å se filmatisert for det store lerretet eller som TV-serie i fremtiden? Vi må imidlertid advare deg om at *The Stormlight Archive* også er i forproduksjon, med en serie som skal filmatisere én bok per sesong, og med et budsjett på flere millioner for hver episode...