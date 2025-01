Brandon Sanderson snakker om strømmingsproblemene med episke fantasy-filmatiseringer

HQ

Det er ingen overraskelse at The Rings of Power ikke fikk alle med seg. Nå deler Brandon Sanderson, et av de største navnene innen fantasy, sine tanker om hvorfor den ikke traff blink, og han legger ikke skjul på at han er bekymret for hvordan episk fantasy blir håndtert på strømmeplattformer.

I et nylig intervju med Polygon reflekterte Cosmere-skaperen over hvorfor Amazons The Rings of Power ble en fiasko, til tross for et ubegrenset budsjett. Sanderson, kjent for sin Stormlight Archive-serie, innrømmet at selv om et stort budsjett kan virke lovende, garanterer det ikke suksess hvis det er for mye tilsyn fra studioene.

Han pekte spesielt på hvordan The Rings of Power og The Witcher led under kreativ innblanding, til tross for at de hadde et sterkt potensial. Sanderson uttrykte også bekymring over den generelle kampen for episk fantasy i strømmeverdenen, med serier som The Wheel of Time og Shadow and Bone som ikke har levd opp til forventningene.

Hvis han fikk sjansen med ubegrensede ressurser, ville Sanderson valgt å adaptere Stormlight Archive, men bare hvis han hadde full kreativ kontroll. Betyr dette at Sanderson er klar til å kaste seg ut i å adaptere sine egne verk, eller venter han på det perfekte tidspunktet for å slå til?

