Brandon Sanderson svarer på kritikken mot narrative valg i Wind and Truth

I en nylig Reddit-diskusjon svarte Brandon Sanderson på kritikken mot tempoet og fortellerstrukturen i Wind and Truth, den femte delen av The Stormlight Archive. Fans har påpekt at romanens ekspansive historiefortelling og bruken av moderne uttrykk kan ha forringet den oppslukende opplevelsen.

I sitt svar forsvarte Sanderson sin tilnærming, og sa at selv om han er klar over tilbakemeldingene, mener han at romanens enorme omfang er viktig for historien han ønsker å fortelle. Han erkjente imidlertid at enkelte stilistiske valg, som overdreven bruk av "show and tell"-metoden, er områder han må forbedre.

Selv om forfatteren står for sine kreative valg, innrømmer han at tapet av hovedredaktøren i 2020 har hatt en merkbar innvirkning på redigeringsprosessen, noe som har ført til at noen aspekter må gjennomgås ytterligere.

Synes du Sanderson bør justere tilnærmingen sin basert på tilbakemeldinger, eller er dette en naturlig del av utviklingen av historiefortellingen hans? Har du også lagt merke til dette stilskiftet?