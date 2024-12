Brandon Sanderson vil ikke gi ut nye Stormlight Archive-bøker før i 2031

HQ

Brandon Sanderson, hjernen bak Cosmere-universet, har annonsert at han etter utgivelsen av Wind and Truth vil trekke seg tilbake fra The Stormlight Archive for en stund. I sitt årlige blogginnlegg"State of the Sanderson" fortalte han at det er på tide å ta en pause fra den monumentale oppgaven med å skrive sitt magnum opus, som har vært hans hovedfokus de siste 15 årene. Selv om nyheten kanskje gjør fansen litt nedtrykt, har den også en positiv side.

Sanderson bekreftet at det ikke vil komme flere Stormlight Archive-romaner resten av tiåret, og at det neste store verket i serien sannsynligvis kommer i 2031. I stedet planlegger han å konsentrere seg om andre prosjekter, blant annet å fullføre Elantris-sagaen og dykke ned i Mistborn Era 3-trilogien. Men frykt ikke - det vil fortsatt være noe å glede seg til: En ny ledsagerroman, Horneater, er planlagt for 2026, og utspiller seg i løpet av bok fire i The Stormlight Archive.

Selv om ventetiden for Stormlight-fans kan føles lang, åpner Sandersons skifte til andre serier for mange muligheter til å utforske resten av hans omfattende Cosmere-univers. Så vi har mye mer Brandon Sanderson å se frem til.

