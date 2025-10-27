Bransjelegenden John Romero er ikke interessert i å utforske Battle Royale

HQ

Til tross for at han ikke har hatt en stor hit på flere tiår, fortsetter John Romero å være æret i spillverdenen. Vi snakker tross alt om en av hjernene bak stildefinerende klassikere som Doom og Quake.

Det hjelper også at han er en frittalende og interessant person med mange strenger å spille på. Det betyr at intervjuer med ham alltid er verdt å følge med på, og vår spanske sjefredaktør David Caballero fikk nylig sjansen til å snakke med ham under San Diego Comic-Con Málaga, og Romero leverte som vanlig flere bredsider av uforbeholden bravado.

Vi spurte ham blant annet om han var interessert i å utforske battle royale, noe han lo av og sa :

"Vel, jeg mener, mange mennesker utforsker alt i FPS, så jeg trenger ikke å utforske Battle Royale.

"Jeg mener, PvP-markedet i FPS er ekstremt fullpakket, ikke sant? Så jeg kommer ikke til å bruke tiden min på å hoppe inn og prøve å gjøre noe annerledes der, men jeg setter virkelig pris på det, jeg liker virkelig å spille forskjellige spill som er veldig hardcore skytespill, som Rainbow Six Siege, du vet, det er et så bra spill."

Han benyttet anledningen til å kommentere prosjektet han for tiden jobber med selv - som ikke er en Battle Royale - og sa at det fortsatt er et førstepersonsskytespill som han mener har mange originale ideer :

"Jeg liker alle slags FPS, og spillet mitt er annerledes, det er veldig annerledes, og jeg kan ikke snakke om hvor annerledes det er eller hva jeg gjør, men det er et FPS."

Hvis du vil sjekke ut hele intervjuet med denne legenden, kan du finne det nedenfor.

