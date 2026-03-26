Brasil avduker det første supersoniske jagerflyet som er bygget i landet

HQ

Brasil har avduket sitt første supersoniske jagerfly som er satt sammen i landet, og blir dermed den første nasjonen i Latin-Amerika som når denne milepælen.

Flyet, en Gripen-modell som er utviklet i samarbeid med Saab, ble presentert på et Embraer-anlegg i delstaten São Paulo.

Prosjektet er et resultat av en avtale fra 2014 som omfattet teknologioverføring og lokal produksjon av 15 av de 36 jetflyene som Brasil har bestilt.

Saab sa at den brasilianske produksjonslinjen også kan fungere som et eksportknutepunkt, etter interesse fra regionale partnere som Colombia.

Dette understreker Brasils voksende ambisjoner innen militær luftfart og plasserer landet i en utvalgt gruppe av land som er i stand til å bygge supersoniske jagerfly.