Brasils nederlag mot Frankrike i en vennskapskamp viser kvalitetsforskjellen mellom de to lagene, skriver brasilianske journalister.

Brasil tapte 2-1 for Frankrike i en vennskapskamp torsdag, til tross for at de spilte mot ti spillere i nesten 40 minutter da Upamecano så rødt kort. Kylian Mbappé og Hugo Ekitike sørget for seieren, mens Gleison Bremer forsøkte seg på et comeback for Brasil som aldri ble noe av til tross for overtall. Det var bare en vennskapskamp, men resultatet var en bøtte med kaldt vann for Brasil, som ble overkjørt av Frankrike, og viste at Brasil under Ancelotti fortsatt er langt fra det nivået de skulle spille på.

Brasilianske journalister sa at kampen viste forskjellene mellom de to lagene. Alexandre Alliatti, spaltist fra Globo Esporte (via RMC Sport), sa at Frankrike ikke bare har en overlegen spillergruppe, men at de "opererer med langt større presisjon enn det brasilianske laget, noe som bevises av det europeiske lagets offensive spontanitet. Til tider, under pasningsutvekslingene, virket det som om motstanderne var i stand til å spille med øynene lukket".

Han la til at kanskje ingen av forsvarsspillerne som ble stilt på banen torsdag, kommer til å spille fra start i VM, og en annen spaltist fra den brasilianske avisen er enig: "Kvalitetsforskjellen mellom Frankrike og Brasil var en åpen hemmelighet allerede før kampen", og "avsløringen var bekymringsfull for det brasilianske laget, som ikke klarte å dominere sine motstandere".