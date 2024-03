Brauns MultiGrill 9 har som mål å være det ultimate matlagingsverktøyet.

HQ

Er du lei av å måtte slå på kokeplaten og fomle med stekepanner og lignende? I så fall har vi kanskje et perfekt alternativ for deg.

Som en del av den siste episoden av Quick Look har vi nemlig fått fingrene i MultiGrill 9 fra Braun, et apparat som tar mål av seg til å være det ultimate matlagingsverktøyet. Den er i stand til å grille, tilberede en rekke produkter som smørbrød og paninis, steke vafler og pannekaker, og gjør alt dette ved å gi brukerne to ribbeplater, to flate plater, et par vaffelplater og en temperatursonde for å sikre at du steker maten godt hele veien.

Hvis du vil vite mer om dette kokeapparatet, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om Braun MultiGrill 9.