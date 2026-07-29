Bravestone, Ruby Roundhouse og resten av gjengen rømmer fra spillet i «Jumanji: Open World

Vi har en lang liste med kinoopplevelser i vente denne vinteren, for ikke bare kommer «Avengers: Doomsday» og «Dune: Part Three» 18. desember, men en uke senere har også neste film i «Jumanji»-serien premiere.

Dette neste eventyret, kjent som «Jumanji: Open World», gjenforener skuespillerne og de kjente karakterene, der vi får se Dwayne Johnsons Dr. Smolder Bravestone, Karen Gillans Ruby Roundhouse, Jack Blacks Sheldon Oberon og Kevin Harts Franklin Finbar samles igjen for et eventyr som utspiller seg både i den fantastiske verdenen til Jumanji og i den virkelige menneskeverdenen.

Handlingen går i hovedsak ut på at Jumanji bryter seg fri fra spillkonsollen, noe som fører til at heltene og en mengde farlige dyr og fiender skaper kaos i den lokale byen – et problem de menneskelige heltene må løse ved å slå seg sammen med sine motstykker fra videospillet og føre Jumanji tilbake til sin digitale form. Selvfølgelig er det fortsatt eventyr i Jumanji, med en stort sett ny gruppe menneskelige spillere som havner i kroppene til de heroiske karakterene, og som underveis lærer seg å mestre disse mektige hovedpersonene.

Den offisielle synopsisen til «Jumanji: Open World» legger til: «Denne julen gjenforenes Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black og Karen Gillan i «Jumanji: Open World», den morsomme avslutningen på den verdensomspennende elskede action- og eventyrtrilogien. Våre helter har tidligere rømt fra de farlige junglene i Jumanji, men denne gangen bryter Jumanji seg fri fra spillkonsollen og slipper kaoset løs i vår verden.»

«Jumanji: Open World», regissert av Jake Kasden og med manus skrevet av Kasdan, Jeff Pinker og Scott Rosenberg, har premiere på kinoene 1. juledag (25. desember), og du kan se en trailer for filmen nedenfor.