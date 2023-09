Brawlhalla x Tekkens lanseringstrailer er så sprø som du tror

HQ

Det svært populære gratis slåssespillet Brawlhalla har virkelig trappet opp crossoverene i det siste, og et nytt har nå startet med Tekken. Devil Jin, Nina Williams og Yoshimitsu blir med i kampene, og vi har fått en lanseringstrailer som viser hva de har å by på.

I mai ble det avslørt at Brawlhalla hadde over 100 millioner spillere, og mange store merkevarer har samarbeidet med spillet. Tekken er ikke det første slåssespillet som gjør det, ettersom et utvalg av Capcoms Street Fighter-ikoner ble med på moroa for nesten to år siden.