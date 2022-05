Breaking Bad- og The Walking Dead-studioet lager Alan Wakes TV-serie

HQ

Vi nærmer oss fire år siden Remedy avslørte at arbeidet med en TV-serie basert på Alan Wake virkelig hadde trappet seg opp, men siden vi ikke har hørt stort siden den gang trodde nok de fleste at dette hadde blitt et nytt eksempel på en videospill-adapsjon som ble kansellert uten et pip. Det viser seg å være langt fra tilfellet.

Finnene har gitt oss en tretten minutter lang video hvor de i tillegg til å avsløre at Alan Wake Remastered skal komme til Nintendo Switch (skikkelig, og ikke med streaming) også forteller at selveste AMC har skaffet seg rettighetene til TV-serien. Om du ikke har tenkt over det er dette det samme selskapet som har gitt oss Better Call Saul, Breaking Bad, Mad Men, The Walking Dead og en rekke andre veldig populære serier, så det skal bli veldig gøy å se hva dette samarbeidet resulterer i.