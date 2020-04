Brettspillet Wolfenstein: The Board Game er på vei

Å drepe nazister er alltid en høydare i Wolfenstein-serien, men snart skal vi får slippe håndkontrolleren for å gjøre dette med kort og terninger i stedet. Brettspillet Wolfenstein: The Boardgame, av Archon Studio, har nemlig blitt ferdigfinansiert via Kickstarter, og kampanjen varer frem til den 28. april.

Nå handler alt om hvor tettpakket spillet skal bli med de resterende delmålene, hvor flere av dem allerede er låst opp, hvilket gjør dette til en allerede ganske fet pakke. Surf over til denne lenken for å sjekke ut prosjektet, eller shippe inn en slant for å sikre deg et eksemplar om du føler spillet er noe for deg.