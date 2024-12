Brian Cox kritiserer Jeremy Strongs metodeskuespill i Succession

HQ

Brian Cox, den berømte skuespilleren bak Logan Roy i Succession, har nok en gang uttalt seg om Jeremy Strongs metodeskuespill i sitt siste intervju med The Guardian. Selv om han har rost Strongs prestasjon som Kendall Roy, er Cox fortsatt ikke overbevist av den intense dedikasjonen til å holde seg i karakteren, og antyder at det skaper utfordringer for ensemblet.

På mange måter gjenspeiler Cox' bemerkninger dynamikken mellom karakterene deres på skjermen. Logan Roy er kjent for sin motvillige respekt for Kendalls ambisjoner, men kritiserer ofte sønnens tendens til å tenke for mye og strekke seg for langt. På samme måte har Cox anerkjent Strongs talent, men mener at det å ta et skritt tilbake fra en så oppslukende tilnærming kan frigjøre et enda større potensial og fremme et mer harmonisk miljø på settet.

Til tross for deres ulike filosofier, deler Cox og Strong en ubestridelig kjemi som gjorde Succession til en av TVs mest overbevisende dramaserier. Spenningen mellom Logan og Kendall var elektrisk, en push-pull-dynamikk drevet av kjærlighet, skuffelse og uuttalt respekt. Den samme energien ser ut til å eksistere i det virkelige liv - et bevis på hvordan kunsten imiterer livet, og kanskje også omvendt.

Uansett om man holder med Cox' praktiske tilnærming eller Strongs oppslukende lidenskap, er det tydelig at deres kontrasterende stiler fikk frem det beste i hverandre, akkurat som den fiktive far og sønn-duoen de portretterte. Det er tross alt denne kreative friksjonen som har bidratt til å gjøre Succession til en av de beste TV-seriene der ute.