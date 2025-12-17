Brian Fleming, grunnlegger og regissør av Sucker Punch, går av med pensjon ved utgangen av året

HQ

Sly Cooper, InFamous, Ghost of Tsushima og nå sist Ghost of Yotei. Dette er bare noen få av navnene som er knyttet til Sucker Punch, et studio som har vært en del av Sony og PlayStation Studios i 25 år, og som snart tar farvel med sin grunnlegger og regissør.

Det stemmer, Brian Fleming, som har ledet Sucker Punch Productions de siste 30 årene og har vært drivkraften bak utviklingen av disse og andre velkjente videospillfranchiser, har kunngjort at han går av med pensjon. Fra og med 1. januar 2026 vil studioet ledes av Jason Connell og Adrian Bentley, som lenge har hatt både det kreative og tekniske ansvaret for teamet.

Sony Interactive Entertaiment har publisert et nettinnlegg der de roser Flemings periode og spår en lovende fremtid for Sucker Punch under den nye ledelsen. "Når Sucker Punch beveger seg fremover under Jason og Adrians ledelse, er teamet fortsatt dedikert til å skape nye eventyr som fanger fantasien til spillere overalt."