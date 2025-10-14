Bridgerton vender tilbake til Netflix for sin fjerde sesong i januar

Det er en håndfull franchiser som regnes som Netflix' virkelige giganter. Det er Stranger Things, Squid Game, Wednesday, og selvfølgelig periodedramaet Bridgerton, som fortsetter å vise seg å være en hit blant abonnentene.

Apropos Bridgerton, Netflix har nå kunngjort datoen for når serien kommer tilbake til plattformen for sin fjerde sesong. Det er nært, men fortsatt langt nok unna til at du ikke bør holde pusten, ettersom første halvdel av sesongen vil lande 29. januar og deretter bli fulgt av den andre 26. februar.

Når det gjelder hva dette kapittelet av historien vil utforske, forklarer Netflix Tudum: "Sesong 4 vender fokuset mot den bohemske andre sønnen Benedict. Til tross for at både storebroren og lillebroren er lykkelig gift, vil Benedict nødig slå seg til ro. Det vil si, helt til en fengslende kvinne fanger Benedicts oppmerksomhet på Violet Bridgertons maskeradeball. Benedict kjenner bare sin utkårede som Lady in Silver, men i virkeligheten er hun Sophie, en ressurssterk tjenestepike med sine egne hemmeligheter og drømmer."

Med dette planlagt, sjekk ut lanseringsdatoen for traileren for den kommende sesongen nedenfor.