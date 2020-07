Brie Larson ønsker å spille Samus Aran i en Metroid-film

Du ser på Annonser

Captain Marvel-skuespilleren Brie Larson er stor fan av Samus Aran fra Metroid-spillene. Faktisk er hun så stor fan av karakteren at hun har spurt Nintendo om hun kan få spille henne i en Metroid-film. Dette forteller Larson selv i talkshowet Animal Talking (et YouTube-show dedikert til Animal Crossing, som Larson også liker), hvor hun viste fram et bilde fra en Halloween-fest hvor hun var kledd ut som Samus. Hun sa følgende:

"She was always my character that I played as in Super Smash Bros and I just loved her. So that whole thing started and I've definitely not put a squash to that story and I definitely want to make that movie, I definitely want to participate in that. So, Nintendo, once again, I would love to do it!"

Tror du hun kunne passet til å spille Samus Aran i en Metroid-filmatisering?