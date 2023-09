Brie Larson ser ut til å utdanne en hel nasjon i Lessons in Chemistry

Vi har visst en stund at Apple TV+ og Brie Larson har slått seg sammen for å lage en filmatisering av romanen Lessons in Chemistry, og nå som vi nærmer oss slutten av 2023, har vi endelig fått et første glimt av selve serien.

I serien spiller Larson hovedrollen som Elizabeth Zott, en kjemiker som etter å ha blitt gravid opplever at drømmen hennes blir satt på vent etter at hun får sparken og blir stående alene, og møter utfordringene med å bygge et liv og en karriere i et patriarkalsk samfunn.

Lessons in Chemistry kommer på Apple TV+ allerede 13. oktober 2023, og vil utvilsomt bli vist ukentlig frem til seriens åtte episoder er ferdig. Se traileren for serien nedenfor.