British Steel blir overført til offentlig eie av «nasjonale hensyn

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Storbritannia har arbeidet jevnt og trutt med å gjenvinne eierskapet til sin stålindustri, i så stor grad at den nest største stålprodusenten i Storbritannia i april 2025 ble overtatt av staten etter at den tidligere eieren, det kinesiske selskapet Jingye Group, planla å legge ned sine to masovner i Scunthorpe.

Den siste utviklingen kommer samtidig som British Steel blir overført til offentlig eie, et tiltak som regjeringen anser å være i «nasjonens interesse». British Steel var tidligere også eid av Jingye Group, og den britiske regjeringen klarte ikke å komme til enighet med selskapet om å gjenvinne eierskapet; derfor er dette tiltaket iverksatt for å gjenvinne kontrollen på oppfordring fra Jingye Group.

Det britiske departementet for næringsliv og handel har lovet å opprette en ny ledelse som skal føre tilsyn med og stabilisere British Steel i et forsøk på å «utvikle en kommersielt bærekraftig, karbonfattig fremtid», som Sky News melder.

På samme måte hevder regjeringen at dette tiltaket for å overføre British Steel til offentlig eie vil beskytte tusenvis av arbeidsplasser i området og gjennom hele forsyningskjeden, samtidig som det sikrer selskapets «avgjørende» rolle i økonomien og industrien fremover.

Tiltaket skal ha kostet Storbritannia 555 millioner pund, men ifølge næringsminister Peter Kyle er det et grep som vil bety at Storbritannia ikke er «helt avhengig» av andre nasjoner når det gjelder stål, og at «vårt fokus nå er rettet mot fremtiden: å stabilisere virksomheten, støtte lokalsamfunnene som er avhengige av den og bygge en bærekraftig, konkurransedyktig og karbonfri stålsektor for årene som kommer.»