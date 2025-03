Britisk politiker ber parlamentet om å løse krisen med sykkelpriser på TV: "Sykkelsporten har reddet liv"

HQ

Det har blitt mye dyrere å se sykling på TV i Storbritannia og Irland denne måneden. Nedleggelsen av Eurosport og Discovery+, som er slått sammen til TNT Sports-nettverket, betyr at sykkelfans nå må betale et premiumabonnement på £30,99 eller €30 per måned, i stedet for den tidligere avgiften på £6,99, som inkluderer landevei, sykkelcross, bane og terrengsykling. Og selv om et begrenset utvalg av konkurranser, inkludert høydepunktene fra Giro d'Italia og Vuelta a España, fortsatt vil være å finne på gratiskanalen Quest, vil Tour de France, den viktigste sykkelkonkurransen, ikke bli sendt gratis.

Tradisjonelt har Tour de France blitt sendt på ITV i Storbritannia. Men 2025 blir det siste året det blir vist på gratiskanalen, noe som har skuffet og opprørt mange sykkelfans, ikke bare på grunn av den umiddelbare effekten på lommeboken, men også på grunn av konsekvensene det kan få for sportens fremtid i Storbritannia, hvis nye generasjoner ikke får tilgang til enkel og direkte dekning av sporten.

Situasjonen er så bekymringsfull at den til og med nådde parlamentet, da den konservative parlamentarikeren Ben Obese-Jecty ba "om å se på hvordan man kan inspirere en ny generasjon Froomes og Cavendishs til å ta opp mantelen". Han spurte med gode intensjoner, men uten effekt: Idrettsministeren sa at de ikke kan gjøre så mye, ettersom det ikke er opp til regjeringen å gripe inn i beslutninger om prisene på streaming og TV-pakker (via Cycling News).

"Sykling er mye mer enn en sport, det har reddet liv", argumenterer parlamentsmedlemmet

Obese-Jectey kom imidlertid med overbevisende argumenter, og sa at han begynte å sykle cyclocross ved å se på Mathieu van der Poel og Wout van Aert, og sa at i motsetning til fotball, der du kan se det på alle puber, blir sykling glemt av media. "Selv bare et glimt på nyhetsbulletinen kan være nok, men sykkelsporten får sjelden et blikk inn."

Tour de France 2027 skal etter sigende starte i Storbritannia for tredje gang i historien (tidligere har det vært i 2007 og 2014), og parlamentsmedlemmet spøkte med at det vil være lettere å se rittet fra veikanten enn på TV.

"Sykling er så mye mer enn bare en sport. Den har forandret liv, reddet liv, gitt mennesker et formål, gitt mennesker frihet, og den er en av våre største sportslige suksesshistorier. Men som med alt annet er suksessen avhengig av at neste generasjon er villig til å ta opp fakkelen. For å gjøre det må barna bli inspirert, og foreldrene må bli begeistret."