Britisk spillbransje lanserer retningslinjer for lootbokser

Det føles som om det ikke går en dag uten en eller annen form for loot box-kontrovers. Det britiske organet for spill og interaktiv underholdning, UKIE, har nå publisert et nytt sett med retningslinjer som er vedtatt av en del av den britiske spillbransjen i håp om å beskytte forbrukerne bedre mot loot boxes.

Det fullstendige settet med prinsipper består av 11 punkter som alle er utformet for å hindre mindreårige i å få tilgang til loot boxes uten samtykke fra voksne, og for å gjøre det tydeligere hva loot boxes er og hvordan de fungerer gjennom et nytt sett med offentlige kampanjer. I tråd med dette lanseres det denne måneden en treårig informasjonskampanje til en million pund, der blant annet kringkasteren Judi Love deltar.

Dette kommer i tillegg til arbeidet med å gjøre loot boxes mer transparente, det vil si å gjøre det klart hva forbrukerne kan kjøpe og hvilke sjanser de har for å få varen.

Disse retningslinjene er fastsatt av Technical Working Group, et organ som opprinnelig ble opprettet av Department for Culture, Media and Sport. Du kan se de 11 prinsippene i sin helhet nedenfor.