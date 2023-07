Britiske billettinntekter ned 28 % i juni sammenlignet med 2022

HQ

Det er ikke til å legge skjul på at kinoåret 2023 har vært en skygge av det vi har sett tidligere. Det ser ut til å være "flopper" overalt, og The Flash ser ut til å være den største av dem alle. Men hvor stor er egentlig nedgangen i kinobesøket?

I Storbritannia viser data samlet inn av Comscore (takk, Variety) at juni 2023 gikk ned med 28 % sammenlignet med juni 2022, og dette til tross for at storfilmer som Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Flash, Transformers: Rise of the Beasts og Indiana Jones and the Dial of Destiny alle hadde premiere i løpet av måneden.

Det skal sies at Across the Spider-Verse gjorde sitt beste for å stoppe blødningen ved å spille inn 26,7 millioner pund i Storbritannia, noe som er rundt 15 millioner pund mer enn forgjengeren klarte til sammen.

Når det gjelder hvilke filmer som sto for resten av inntektene, sto The Little Mermaid for 25,4 millioner pund (til tross for at den faktisk hadde premiere i slutten av mai), og Indy 5 klarte å dra inn 10,1 millioner pund. The Flash sto bare for 8,3 millioner pund i løpet av måneden, mens Transformers bidro med ytterligere 7,4 millioner pund.

Juli er en stor kinomåned, med premiere på Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, Oppenheimer, Elemental, Barbie, med flere, og det gjenstår å se om inntektene faller på samme måte i slutten av juli.