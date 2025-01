Britiske politikere oppfordrer cricketspillere til å boikotte Afghanistan-kampen som en protest mot Taliban-regimet

HQ

Mer enn 160 britiske politikere har signert et brev der de oppfordrer det engelske herrelandslaget i cricket til å nekte å spille sin neste kamp i Lahore (Pakistan) mot Afghanistan, 26. februar, som en del av Champions Trophy. Brevet er skrevet av Labour-politikeren Tonia Antoniazzi, og i brevet oppfordres spillere og ledere til å "ta avstand fra den forferdelige behandlingen av kvinner og jenter i Afghanistan under Taliban".

Brevet er adressert til England and Wales Cricket Board (ECB), og ber også om at det styrende organet boikotter kampen for å sende et budskap om at "slike groteske overgrep ikke vil bli tolerert".

Da Taliban kom tilbake til makten i 2021, ble kvinners rettigheter dramatisk innskrenket. De tvinges til å dekke til ansiktet, risikerer tortur og henrettelse hvis de protesterer, og tilgangen til arbeid, utdanning og idrett begrenses: Kvinner har ikke lov til å gå på treningssentre eller drive med idrett.

Afghanistans kvinnelag i cricket ble oppløst, og mange spillere flyktet fra landet, men ikke alle idrettsutøvere var like heldige, som det står i brevet: "Hjemmene til kvinnelige idrettsutøvere ble raidet, og noen av dem ble tvunget til å begrave draktene sine for å unngå å bli identifisert".

I tillegg til å være et klart brudd på menneskerettighetene, er det også i strid med International Cricket Councils (ICC) regler, som krever at alle nasjoner må støtte og underholde kvinnelig cricket. ICC har imidlertid ikke utestengt Afghanistans herrelag, som har fortsatt å spille internasjonalt siden 2021.

England and Wales Cricket Board er usikre på hvilke tiltak de skal iverksette

Richard Gould, administrerende direktør i ECB, sa at de vil snakke med den britiske regjeringen og ICC for å utforske alternativer, men også "anerkjenne og respektere de ulike perspektivene på dette globale problemet", og sa at det er bekymring for at "en boikott av cricket for menn utilsiktet kan støtte Talibans forsøk på å undertrykke friheter og isolere det afghanske samfunnet".

"Det er avgjørende å anerkjenne viktigheten av cricket som en kilde til håp og positivitet for mange afghanere, inkludert de som er fordrevet fra landet", sa han, og la til at "ECB er forpliktet til å finne en løsning som opprettholder rettighetene til kvinner og jenter i Afghanistan, samtidig som man tar hensyn til den bredere effekten på det afghanske folket".

Gould oppfordret også ICC til å iverksette en "koordinert aksjon" som ville ha større gjennomslagskraft enn ensidige tiltak fra enkeltmedlemmer. Det kan imidlertid ende opp med å avhenge av spillerne: Hvis de velger å boikotte kampen og nekter å spille, kan det bli iverksatt raskere og mer presserende tiltak. "Makten ligger i laget. Makten ligger hos de som utøver sporten", sa Antoniazzi, og kritiserte ECBs lunkne respons på situasjonen.