Britiske seere kan se Ted neste måned

Det ser ut til at forløperen til TV-serien Ted har vært en ganske stor suksess i USA, ettersom serien har hatt en enorm strømmedebut på plattformen Peacock. Selv om det britiske publikummet har visst en stund at Ted etter hvert vil bli tilgjengelig her i landet, har det vært uklart nøyaktig når. Inntil nå.

For Sky har avslørt at seerne fra og med 9. februar vil kunne se serien via kanalen Sky Max. Dette betyr også at Now TV -abonnenter vil kunne se serien, forutsatt at de har riktig pakke for tjenesten.

Når det gjelder hva Ted handler om, utforsker serien den tidlige voksenperioden i Ted og Johns liv og ser hvordan de forårsaker kaos og finner på alle slags sprø eventyr i 1993. Du kan se traileren for serien nedenfor, før premieren om noen uker.