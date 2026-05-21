Britney Spears' politirapport avslører nye detaljer om trafikkuhellet

For litt under to måneder siden ble Britney Spears stoppet av politiet i California etter rapporter om hensynsløs kjøring. Ifølge nye opplysninger avhørte politiet Spears etter at flere andre sjåfører ringte 911 og beskrev kjøringen hennes som uberegnelig, med svinging mellom kjørefelt, bråbremsing og generell uberegnelig oppførsel.

En av betjentene skrev i sin rapport at :

"Personen fortsatte å kjøre i kjørefelt nr. 2 og reagerte ikke umiddelbart på nødlysene mine. Jeg aktiverte politibilens sirene for å få førerens oppmerksomhet"

Betjentene beskrev også en "tydelig lukt av alkoholholdig drikke", og ifølge rapporten bekreftet stjernen at hun tok flere reseptbelagte legemidler. Brittney ble også observert med "røde og rennende" øyne. Hun ble også beskrevet som å ha "drastiske humørsvingninger" i løpet av samtalen, og var både opphisset og konfronterende.

Etter å ha blitt tatt med til fengselet, ble Spears senere løslatt mot kausjon samme kveld. Representanter for Spears har beskrevet hendelsen som alvorlig, men har også understreket at hun frivillig søkte hjelp og for tiden er under behandling.