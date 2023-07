Broadway kan også komme til å streike snart

HQ

Som om streikene på Writers Guild of America (WGA) og Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) ikke allerede hadde skapt nok uro i underholdningsverdenen, kan det hende at International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) kommer til å kaste ytterligere bensin på bålet.

Som The Hollywood Reporter skriver, har IATSE tatt initiativ til en avstemning om streikegodkjenning som vil føre til at scenearbeidere, hår- og sminkører, garderobemedarbeidere med flere vil slutte seg til streikevaktene i håp om å få bedre lønn og kompensasjon.

Det sies at IATSE består av rundt 1 500 arbeidere, og at en eventuell streik vil påvirke rundt 45 teaterproduksjoner, hvorav 28 foregår på Broadway og 17 er på turné rundt om i verden.

Når det gjelder tidsplanen for den potensielle streiken, antas det at den kan starte allerede i morgen, fredag 21. juli, forutsatt at IATSE stemmer for streiken.