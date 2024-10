Bronny og LeBron James, far og sønn, skriver NBA-historie

HQ

NBA- og basketballfans var vitne til et historisk øyeblikk i går kveld, i sesongstarten, i en av åpningskampene mellom Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves. Anthony Davies hjalp Lakers med å oppnå sin første seier, 110-103, mens LeBron James bidro med 16 poeng og 4 assists i sin 22. sesong.

Mens kampen var jevn i første quarter, destabiliserte andre quarter kampen til fordel for Lakers, og med en betryggende ledelse på over 16 poeng bestemte trener J.J. Redick seg til slutt for å la publikum nyte øyeblikket alle snakket om: LeBron og Bronny James, far og sønn, kom inn på banen samtidig.

Bronny spilte bare i to og et halvt minutt. Han scoret ikke, men klarte å blokkere et skudd fra Timberwolves foran hele familien.

Han ble ikke igjen i andre halvdel av kampen, men det gjorde faren hans, og hjalp til med å unngå et comeback, og avsluttet den første kampen med lokal seier i Los Angeles Crypto Arena.

Dette er første gang en far og en sønn spiller sammen i en offisiell NBA-kamp, og det blir sannsynligvis den eneste gangen, ettersom få spillere klarer å holde ut så lenge som LeBron har gjort, over to tiår.