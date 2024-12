Bronsemedaljene fra Paris 2024 forringes alarmerende raskt etter bare fem måneder

HQ

Å vinne en olympisk gullmedalje er ofte den høyeste prisen en idrettsutøver kan håpe på å oppnå. Det er både en individuell eller kollektiv anerkjennelse for å være den aller beste i verden i det du gjør, og en nasjonal stolthet for landet ditt.

Noen medaljevinnere i Paris har imidlertid uttrykt bekymring for medaljenes tilstand. På Instagram har den franske medaljevinneren på 4x100 meter, Clément Secchi, lagt ut en story som viser medaljen hans i dårlig forfatning, med flekker som han beskriver som "krokodillehud".

Hans lagkamerat Yohann Ndoye Brouard viste også sin på X, og skrev ironisk at den ser ut som "Paris 1924".

Som Azernews har oppdaget, har også andre medaljevinnere vist hvor raskt medaljene deres forringes. Alle problemene ser ut til å gjelde bronsemedaljer, som ruster raskt når de utsettes for luft og fuktighet, særlig hvis medaljene også er laget med andre metaller.

"Disse medaljene ser flotte ut når de er helt nye. Men etter å ha brukt dem og svettet litt eller latt vennene mine bruke dem i helgen, er det tydelig at de ikke er av så god kvalitet som man skulle tro", sier Nyjah Huston, bronsevinner i street skateboarding.

For hvert OL engasjeres en ny gullsmed til å lage medaljene. I Paris bestemte de seg for at alle medaljene skulle ha en liten "bit" av Eiffeltårnet (bokstavelig talt). Det ser imidlertid ut til at bronsemedaljene ikke var av beste kvalitet...