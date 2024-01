Brooklyn Nine-Nine er like morsom som en Lego-animasjon

HQ

Brooklyn Nine-Nine Brooklyn Nine-Nine kommer til å gå inn i historien som en av de beste komedieseriene noensinne, særlig fordi det for mange er den viktigste måten å bli kjent med og sette pris på avdøde Andre Braughers fantastiske talenter på.

Selv om serien ble avsluttet relativt nylig, har en animatør bestemt seg for å gjøre en morsom scene fra serien om til en Lego-animasjon i likhet med The Lego Movie. Trevor Carlee fra Atlas Creative har konstruert scenen, og hvis du var i tvil, kan jeg bare si at den er like morsom som den virkelige versjonen som ble sendt på TV for mange år siden.

Ta en titt nedenfor, og fortell oss i kommentarfeltet hva som var din favorittscene på Brooklyn Nine-Nine.