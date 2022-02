Bruce Willis får sin egen kategori på Razzie-gallaen

HQ

Den gamle Die Hard-stjernens glans har nok avtatt litt de siste ti årene, men navnet Bruce Willis trekker fortsatt publikum. Et faktum som, spesielt de siste to årene, har blitt utnyttet maksimalt gjennom en uendelig strøm av pinlig elendige direkte-til-video-filmer, noe som nå folkene bak Razzie-gallaen har valgt å belyse ved å presentere Bruce med sin helt egen kategori.

"Worst Performance by Bruce Willis in a 2021 Movie" har de kalt den, og i kategorien finner vi åtte av hans absolutt verste, mest skamløse cash-grabs fra i fjor: American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death og Survive the Game.

Det er selvfølgelig litt trist å se en tidligere så stor stjerne synke til et så lavt nivå, men han har sine grunner. Får man håpe. For de a dere som er interessert kan vi anbefale Red Letter Medias en time lange gjennomgang av Bruce Willis og hans "fake movie factory" som de så fint kaller det. Se den her.