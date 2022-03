Bruce Willis slutter som skuespiller på grunn av hjerneskade

HQ

Her i gården forsvant Bruce Willis helt fra radaren etter Looper og The Expendables 2 i 2012, noe jeg nok ikke er alene om siden mange av filmene han har tatt turen rett på video etter det. Derfor er dagens nyhet ekstra dyster.

I en Instagram-melding skriver Demi Moore og flere andre av hans nærmeste at Willis har bestemt seg for å legge skuespillerkarrieren på hyllen. Grunnen er at Die Hard-, Pulp Fiction-, The Sixth Sense-, The Jackal-, Armageddon-, The Fifth Element-, 12 Monkeys-, Over the Hedge-, Sin City- og Ocean's Twelve-stjernen har fått påvist afasi. Denne hjerneskaden gjør det blant annet veldig vanskelig å både forstå og huske hva man leser, noe som selvsagt er en viktig del av å være skuespiller. Derfor er det bare å takke Bruce Willis for de fantastiske opplevelsene han har gitt oss og håpe at han rehabiliteres så mye som mulig.