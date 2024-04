Bruk dine trådløse hodetelefoner hvor som helst med Twelve Souths AirFly Pro.

HQ

Selv om lydkontakter og aux-porter blir stadig sjeldnere i moderne teknologi, er det fortsatt mye eksisterende teknologi og dingser som støtter funksjonen. Siden eldre eller mindre åpne systemer ikke har tatt til seg potensialet i trådløse hodetelefoner, har Twelve South laget en hendig dings som gjør det mulig å koble en hvilken som helst trådløs hodetelefon til flere dingser ved hjelp av et adaptersystem.

AirFly Pro er navnet på denne enheten, og den fungerer i hovedsak som en trådløs adapter som kobles til andre enheter via lydkontakten, slik at du kan lytte til dem med dine trådløse hodetelefoner. For de som reiser mye med fly, eller som for eksempel vil koble de trådløse hodetelefonene til tredemøllen på treningssenteret, er det mye å sette pris på med dette systemet.

Se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om AirFly Pro, og hvordan det fungerer i praksis.