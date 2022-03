Bruk Microsoft Reward-poeng til å hjelpe Ukraina

HQ

Som du kanskje vet har Microsoft et bonussystem som heter Microsoft Rewards. Det er poeng du kan tjene ved å bruke nettleseren Edge, søke med Bing, spille Xbox og flere andre ting. Når du har tjent nok kan du bytte ut disse poengene mot diverse gavekort, gratis Xbox Game Pass Ultimate eller gi penger til veldedighet.

Nå har Microsoft lagt til Unicef som en av mottakerne, der alle penger går til å hjelpe Ukraina, og alt du gir vil dessuten dobles. Unicef skriver på Twitter:

"Thanks to @Xbox for highlighting UNICEF's lifesaving emergency response efforts in Ukraine to their community of gamers. Through April 30th, your donated Microsoft Rewards points can go further — every point donated to UNICEF will be matched, doubling your impact!"

Dessverre kan ikke alle land bidra, og landene som i dag gjelder er Australia, Brasil, Canada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania og USA. Forhåpentligvis inkluderes flere land, ikke minst Norge, etter hvert. Kampanjen varer frem til 30. april.