Bruno Fernandes avviser giganttilbud på 100 millioner pund fra Al-Hilal, og blir i Manchester United

Gode nyheter (og endelig litt lettelse) for Manchester United, ettersom det nettopp har blitt rapportert at den portugisiske spilleren og kapteinen til det engelske laget, som han har spilt for siden 2020, har bestemt seg for å bli i klubben, og avviste et gigantisk tilbud fra Saudi-Arabia-klubben som ville ha doblet lønnen hans.

Da Manchester United vant FA-cupen i fjor, ble Fernandes' kontrakt forlenget til 2026/27. Men etter Uniteds dårligste sesong på flere tiår, med blant annet tap i Europa League-finalen, var Fernandes åpen for tilbud, inkludert Al-Hilal, den saudiarabiske klubben som nylig mistet Neymar og ville tilby Fernandes muligheten til å spille klubb-VM i juni.

Til tross for at den saudiarabiske Pro League-klubben tilbød Manchester United opp mot 100 millioner pund og en enorm lønn, bestemte Fernandes seg for å bli etter å ha diskutert det med familien sin.

"Å takke nei til de pengene på et tidspunkt hvor Manchester United er på sitt laveste og si: 'Nei, jeg vil kjempe meg gjennom dette, jeg vil se det på den andre siden, jeg vil komme ut og oppnå ting', jeg tror det sier mye om ham som person, som karakter", sa den tidligere Manchester United-spilleren Gary Neville til Sky Sports.