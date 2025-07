Brütal Legend Honors Ozzy - gratis nedlasting i 666 minutter

I går var det den 13. oktober og en fin høstdag. Men det var også tiårsjubileet for Double Fines klassiske Brütal Legend. At dette spillet ikke ble en braksuksess med...

Nå kan du la Jack Black sprenge trommehinnene dine uten å betale for det.

Oppfølger til Brütal Legend er ikke umulig

den 8 desember 2015 klokken 09:54 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Under årets utgave av The Game Awards kunne Double Fine Studios vise frem oppfølgeren til Psychonauts, passende nok kalt Psychonauts 2. Like etterpå ble deres egen...