"Brutte løfter og tapt tillit": Dramaet mellom Alexander Isak og Newcastle, forklart

Alexander Isak, den 25 år gamle svenske spissen, publiserte tirsdag en krass uttalelse mot sin (fortsatt) klubb, Newcastle United, der han sier at "løfter er brutt og tillit er tapt", angående hans mulige overgang til Liverpool. Tidlig i august kom Liverpool med et bud på 110 millioner pund for Isak, noe som ville gjort ham til den dyreste overgangen noensinne i engelsk fotball. Newcastle avviste imidlertid budet, og Liverpool har foreløpig ikke kommet med et nytt tilbud.

Etter to uker med taushet og påfallende fravær fra Professional Footballers' Associations prisutdeling, der han ble tatt ut på sesongens lag i Premier League, publiserte Isak en tekst på Instagram der han forklarte at det som har blitt fortalt og rapportert "ikke gjenspeiler det som virkelig ble sagt og avtalt bak lukkede dører", og beskyldte Newcastle for å ha brutt løftet om å la ham gå dersom en større klubb viste interesse for ham.

"Når løfter brytes og tilliten går tapt, kan ikke forholdet fortsette. Det er der ting er for meg akkurat nå - og hvorfor forandring er til det beste for alle, ikke bare meg selv", sier han. Isak ønsker å forlate Newcastle, så han følte seg forrådt da Newcastle avviste det enorme tilbudet fra Liverpool. Og nå, uten andre tilbud, vil han være forpliktet til å overholde sin nåværende kontrakt i Newcastle.

For øyeblikket trener Isak separat fra resten av spillerne og teller ikke for manager Eddie Howe, selv om han sa at døren er åpen for at han kan komme tilbake. I mellomtiden sa Newcastle i sin egen uttalelse at "vi er klare på at Alex fortsatt er under kontrakt og at ingen forpliktelse noen gang har blitt gjort av en klubbtjenestemann om at Alex kan forlate Newcastle United denne sommeren."

Så nå er det store spørsmålet hva som vil skje hvis ingen andre klubber kommer med bud på Isak når sommerens transfermarked avsluttes 1. september, og han må bli værende i klubben, etter all denne dramatikken...